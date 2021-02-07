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Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на Филиппинах
Фото: twitter.com/HarbiehNadie

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали на Филиппинах

Юлия Ямпольская

В мире

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на Филиппинах. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в Геологической службе США.

По данным специалистов, эпицентр находился в 17,2 километра к востоку — юго-востоку от города Дигос. Очаг залегал на глубине 15,6 километра.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,5 произошло на озере Байкал, толчки ощущались в Иркутской области и Республике Бурятия.

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