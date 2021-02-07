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Более трех тысяч доставок совершили волонтеры проекта #МыВместе в Москве с начала года
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более трех тысяч доставок совершили волонтеры проекта #МыВместе в Москве с начала года

Юлия Ямпольская

Город

Столичные волонтеры проекта #МыВместе выполнили свыше трех тысяч доставок с начала 2021 года. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщает официальный портал мэра Москвы.

Добровольцы продукты, лекарства, а также поздравляли горожан с праздниками.

Так, в январе 2021 года они доставили свыше 710 килограммов овощей, 420 килограммов фруктов, более 360 килограммов мяса и рыбы, а также больше 320 упаковок сладостей к чаю. Кроме того, волонтеры 193 раза посетили больницы, чтобы получить рецепты на лекарства.

Также во время Крещенского сочельника добровольцы приносили из храмов крещенскую воду всем желающим.

В 2020 году волонтерами проекта #МыВместе стали свыше 23 тысяч москвичей, которые суммарно выполнили порядка 45 тысяч заявок.

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