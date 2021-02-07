Театр имени Пушкина проверит сведения о пострадавшем во время спектакля ребенке

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

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Театр имени Пушкина проведет проверку после заявления о том, что ребенку причинили вред во время спектакля. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе театра.

Уточняется, что мама ребенка обратилась за медицинской помощью спустя три дня после инцидента. По ее словам, луч лазерной указки стал причиной ожога глаза. Но ни во время показа спектакля, ни после администрация театра не получала никаких жалоб или претензий.

Кроме того, проблему изучают компетентные органы. Окончательные выводы будут сделаны после проверки. На данный момент в театре использование лазерных указок приостановлено, передает РИА Новости.

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