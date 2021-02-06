Спектакль с потерей зрения: почему в театрах используют опасные лазерные указки

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Юный житель столицы ослеп на один глаз после посещения театра, сообщило агентство «Москва». Как рассказала полицейским мать 13-летнего мальчика, во время спектакля неизвестная направила в сторону ребенка луч из лазерной указки. В больнице юному театралу поставили предварительный диагноз — «Лучевой ожог макулярной зоны». В настоящий момент ребенок проходит лечение.

Столичная прокуратура уже занялась этим делом. Ведомство устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.

— Прокуратура Москвы проводит проверку в связи с получением 13-летним мальчиком повреждения глаза после посещения одного из столичных театров, — отметили в пресс-службе.

В ходе проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц подрядной организации, которая «на основании договора осуществляла контроль за порядком в зрительном зале». Кроме того, надзорное ведомство оценит безопасность оказываемых услуг. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Опасный ожог

Макулярный ожог сетчатки глаза — это одна из тяжелейших травм, рассказала врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.

— Макула — самая чувствительная зона зрительного аппарата человека. Это центр сетчатки глаза, называемый еще желтым пятном. Данная область отвечает за самые тонкие зрительные процессы, где происходит фокусировка световых лучей. Там плотно локализована основная часть фоторецепторов, которые позволяют человеку иметь четкое зрение. Именно макула дает возможность видеть, — отметила Шилова.

При воздействии лазерного луча на макулу образуется ожог. В результате начинается атрофический процесс, возникает макулярный отек. При этом наблюдается скопление жидкости в тканях центральной зоны сетчатки.

Ослеп навсегда?

Самое страшное, по словам Шиловой, что после негативного лазерного воздействия зрение полностью не восстановится:

— Говорить о полной слепоте в данном случае, конечно, не приходится, поскольку при потере зрения человек не отличает даже день от ночи. А при повреждении макулы снижается острота зрения вдали и вблизи. Предметы видятся искаженными, появляется эффект помутнения в центре оптической зоны.

Даже при своевременном лечении последствия травмы остаются навсегда, констатировала собеседница «ВМ».

— Лечится макулярный ожог сетчатки с помощью капельной терапии. В некоторых случаях мы вводим препарат внутрь глазного яблока в полость стекловидного тела, но для детей используются преимущественно закапывания. Процесс лечения длится от двух–трех недель до нескольких месяцев — в зависимости от степени повреждения, — заметила специалист.

Постепенно, по ее словам, отек уходит, зрение немного улучшается, но полностью оно уже не восстановится.

Фото: Софья Сандурская / Агентство «Москва»

Собеседница «ВМ» отметила, что тяжесть состояния пациента также зависит от степени и площади поражения тканей:

— Мы точно не знаем, как долго воздействовал луч лазера на глаз ребенка. Был ли он направлен прямо в него или отражен от отзеркаливающих предметов. Кстати, лазерный луч фокусируется именно на сетчатке глаза — в макуле — только при правильной оптике глаза со стопроцентным зрением. Например, при близорукости он будет фокусироваться перед сетчаткой, а при дальнозоркости — за сетчаткой. И при таких дефектах зрения ожог получить невозможно.

Шилова заметила, что лазеры различных световых диапазонов применяются для коррекции зрения, для терапии глазных заболеваний, но такие лазеры фокусируются на большом расстоянии от макулы, а хирурги для собственной защиты используют специальные очки.

Дисциплина в театре

Во время спектаклей лазерными указками пользуются смотрители, объяснил «Вечерней Москве» сотрудник одного из столичных театров Валерий Бестьев:

— Таким образом они напоминают зрителям, что снимать театральные постановки на мобильные телефоны и фотоаппараты запрещено. Если раньше смотрители ходили по рядам и делали замечание, то сейчас просто светят лазерными указками в сторону нарушителей. Дело в том, что вспышки от фотоаппарата или телефона очень отвлекают актеров — они могут забыть текст. Конечно, их может отвлечь и сам луч лазера, но не так сильно, как фотовспышки.

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

По словам Бестьева, смотрители стараются быть осторожными, когда пользуются лазерными указками. Они знают, что луч может травмировать органы зрения, поэтому стараются не направлять его на людей и зеркальные поверхности.

В качестве инструмента контроля дисциплины лазеры используются во многих театрах мира, заметил собеседник «ВМ». Он также напомнил, что зрители могут доставать смартфоны только во время поклонов — об этом их предупреждают перед представлением.

Что говорит закон?

Лазерные указки запретили продавать только в Чечне, рассказал юрист по административным делам Михаил Тишин. В других регионах России они в свободном доступе.

— Их хотели запретить еще 10 лет назад после многочисленных случаев ослепления лучами лазера пилотов в аэропортах Москвы. В 2011 году было зафиксировано 30 случаев хулиганства такого рода. Подобные истории происходят, конечно, и в Европе, и в США. Но все равно ситуацию это не поменяло. Сегодня лазеры можно заказать спокойно через интернет или купить на рынке, — сказал юрист.

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

По словам Тишина, в российском законодательстве очень размыто говорится о том, что применение таких приспособлений может угрожать безопасности.

— Например, в статье 11.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ, где упоминаются действия, угрожающие безопасности полетов, во втором пункте говорится о запрете применения пиротехнических изделий на территории аэропорта. Применение лазеров, которыми ослепляли пилотов, тоже можно отнести к «действиям, угрожающим безопасной эксплуатации транспортных средств», поэтому фактически наказание за это правонарушение предусмотрено, — подчеркнул собеседник «ВМ».

При этом «лазерное хулиганство» до сих пор не введено в КоАП РФ в качестве отдельного пункта правонарушений, констатирует юрист:

— Случись такая история на территории аэропорта, в результате чего ослеп бы пилот, нарушителя, может быть, и наказали. Но вот из-за свободной продажи лазеров история, которая произошла в театре, может повторяться вновь и вновь.

Тишин надеется, что после инцидента в столичном театре законодатели вернутся к рассмотрению вопроса о запрете лазеров в свободной продаже или введении ответственности за неправильное обращение с ними.

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