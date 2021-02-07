Более миллиона рублей списали со счета москвички после поездки в такси
Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий
Девушка забыла сумку с телефоном в такси, а после обнаружила, что с нее списали более миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Жительница столицы обратилась в полицию. Она рассказала, что села в такси на Новослободской улице, где оставила сумку с телефоном и документами. После пострадавшая заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РИА Новости.
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