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Более миллиона рублей списали со счета москвички после поездки в такси
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Более миллиона рублей списали со счета москвички после поездки в такси

Юлия Ямпольская

Происшествия
Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Девушка забыла сумку с телефоном в такси, а после обнаружила, что с нее списали более миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Жительница столицы обратилась в полицию. Она рассказала, что села в такси на Новослободской улице, где оставила сумку с телефоном и документами. После пострадавшая заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РИА Новости.

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