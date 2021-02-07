Более миллиона рублей списали со счета москвички после поездки в такси

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

Девушка забыла сумку с телефоном в такси, а после обнаружила, что с нее списали более миллиона рублей. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Жительница столицы обратилась в полицию. Она рассказала, что села в такси на Новослободской улице, где оставила сумку с телефоном и документами. После пострадавшая заметила, что с ее банковского счета пропали денежные средства в размере более миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», передает РИА Новости.

Читайте также: Неизвестный угнал экскаватор со строительного объекта на юге Москвы