«Ничуть не изменилась»: 55-летняя Татьяна Лютаева впечатлила поклонников снимком в купальнике

Фото: instagram.com/tanialyutaeva

Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Лютаева опубликовала новое фото. На снимке звезда фильма «Гардемарины, вперед!» предстала перед фанатами на пляже в купальнике.

— Отдых позади, — написала актриса под фотографией.

Фанаты поразились точеной фигурой 55-летней Лютаевой.

«Удачи, Танюша! Красотка! Талант!»; «Очень хорошо выглядите! Свежая, красивая, молодая!»; «Всех вам благ! Все будет замечательно!»; «Ничуть не изменилась со времен «Гардемаринов»; «Боярский и Жигунов кусают локти», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram.

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