Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле перекрыли из-за возгорания автомобиля

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Россия, Москва, Алабяно-Балтийский тоннель Карта всех событий

Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону улицы Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве в воскресенье, 7 февраля.

На месте инцидента находятся сотрудники ГИБДД. Площадь пожара и дальнейшая информация уточняются.

Сведения о пострадавших не поступали.

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