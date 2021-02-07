Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле перекрыли из-за возгорания автомобиля
Россия, Москва, Алабяно-Балтийский тоннель Карта всех событий
Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону улицы Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе ГИБДД по Москве в воскресенье, 7 февраля.
На месте инцидента находятся сотрудники ГИБДД. Площадь пожара и дальнейшая информация уточняются.
Сведения о пострадавших не поступали.
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