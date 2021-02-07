Металлический ангар загорелся на юге Москвы
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий
На юге столицы загорелся металлический ангар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве в воскресенье, 7 февраля.
Отмечается, что инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Площадь пожара составляет 350–400 квадратных метров. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации огня.
Дальнейшая информация уточняется.
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