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Металлический ангар загорелся на юге Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Металлический ангар загорелся на юге Москвы

Кирилл Николаев

Наталия Белова

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий

На юге столицы загорелся металлический ангар. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве в воскресенье, 7 февраля.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Площадь пожара составляет 350–400 квадратных метров. Сотрудники МЧС приступили к ликвидации огня.

Дальнейшая информация уточняется.

Читайте также: Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле

МЧСпожарангар
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