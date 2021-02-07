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Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле
Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Алабяно-Балтийский тоннель Карта всех событий

Автомобиль марки «Газель» загорелся в тоннеле на севере столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в Алабяно-Балтийском тоннеле. В результате возгорания перекрыто движение.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью десять квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщает РИА Новости.

Видео: Telegram-канал «Москва 24»

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