Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле
Россия, Москва, Алабяно-Балтийский тоннель Карта всех событий
Автомобиль марки «Газель» загорелся в тоннеле на севере столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.
Инцидент произошел в Алабяно-Балтийском тоннеле. В результате возгорания перекрыто движение.
Пожарные ликвидировали возгорание площадью десять квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщает РИА Новости.
Читайте также: Более миллиона рублей списали со счета москвички после поездки в такси