Пожарные ликвидировали возгорание автомобиля в Алабяно-Балтийском тоннеле

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Россия, Москва, Алабяно-Балтийский тоннель Карта всех событий

Автомобиль марки «Газель» загорелся в тоннеле на севере столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе МЧС России по Москве.

Инцидент произошел в Алабяно-Балтийском тоннеле. В результате возгорания перекрыто движение.

Пожарные ликвидировали возгорание площадью десять квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, сообщает РИА Новости.

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