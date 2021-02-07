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Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал новую онлайн-экскурсию
Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Комплекс городского хозяйства Москвы опубликовал новую онлайн-экскурсию

Кирилл Николаев

Город

Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил новую онлайн-экскурсию о работе станции водоподготовки. Видеоролик о работе Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал» опубликован на YouTube-канале ведомства.

Пользователи узнают о том, как происходит забор воды из водоисточника. Они увидят все этапы очистки, которые проходит вода, прежде чем попасть в квартиры жителей столицы.

На сооружениях водоподготовки установлено свыше 500 приборов автоматического контроля. Мониторинг осуществляется в 140 точках на водосборной территории, в 170 точках по этапам очистки и в 250 точках распределительной водопроводной сети.

Всего в Москве насчитывается четыре станции водоподготовки. Рублевская и Западная обрабатывают воду из Москворецкого источника, а Северная и Восточная — из Волжского.

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пользователи СетироликАО «Мосводоканал»
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