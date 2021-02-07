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«Достали»: Марина Зудина заявила, что не уводила Олега Табакова из семьи
Марина Зудина / Фото: http://www.tabakov.ru

«Достали»: Марина Зудина заявила, что не уводила Олега Табакова из семьи

Никита Абрамов

Звезды

Советская и российская актриса театра и кино Марина Зудина рассказала, что не причастна к тому, что актер Олег Табаков ушел к ней от своей первой жены. По словам актрисы, в интернете люди до сих пор считают ее виноватой в том, что легендарный артист ушел из своей семьи.

— Меня достали формулировки в социальных сетях «увела». Никогда умного, самостоятельного, самодостаточного, успешного мужчину нельзя увести. А если его можно увести, то он будет уходить от одной, другой, третьей, четвертой, пятой, — рассказала Зудина в беседе с психологом Анеттой Орловой.

Психолог согласилась с мнением актрисы. По мнению специалиста, человек чаще всего сам решает, стоит ему уходить из семьи или нет.

— Мужчину можно увести, но только в первые полтора года, когда у него «сносит крышу». Он может делать абсолютно неадекватные, импульсивные действия, потому что у мужчин это есть — они внешне рациональны, а внутри эмоциональны, — цитирует психолога StarHit.

Орлова считает, что если человек делает такой сложный выбор осознанно, это может означать, что ему долгие годы приходилось бороться с чем-то внутри себя.

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семьяМарина ЗудинаОлег Табаков
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