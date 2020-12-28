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«Шикарная!»: Марина Зудина предстала в Сети в новом образе
Марина Зудина показала новый наряд / Фото: instagram.com/marinazudina_official/

«Шикарная!»: Марина Зудина предстала в Сети в новом образе

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Марина Зудина разместила на своей странице в соцсети Instagram видео, на котором запечатлелась в эффектном наряде, — актуальном платье с пайетками, подчеркивающим ее женственные формы.

— Вчера попала в больницу, сегодня уже играю любимый предновогодний «Идеальный муж», — написала артистка под роликом.

«Шикарная!»: Марина Зудина предстала в Сети в новом образеФото: instagram.com/marinazudina_official/

Фанаты оценили новый образ кумира и оставили множество комплиментов. Также они выразили слова поддержки актрисе, так как переживали за нее после сообщений СМИ о ее госпитализации.

«Здоровья вам, Мариночка! Волновалась за вас! С наступающим!»; «Женщина — праздник! Марина, как хорошо, что вы здоровы! Берегите себя, пожалуйста. Мы вас любим!»; «Шикарная! Творческих успехов и здоровья», — написали пользователи.

Напомним, что сообщения о госпитализации Марины Зудиной появились на информационных порталах накануне. Позже сама актриса опровергла эти новости, заявив, что с ней все в порядке.

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поклонникиобразМарина Зудина
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