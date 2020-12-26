Народная артистка России Марина Зудина опровергла сообщения о госпитализации

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Народная артистка РФ Марина Зудина опровергла сообщения о том, что ее якобы госпитализировали в столичную клинику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова самой актрисы в субботу, 26 декабря.

Ранее сообщалось, что вдова Олега Табакова была срочно госпитализирована с вертебро-базилярной недостаточностью.

По словам самой Марины Зудиной, она нормально себя чувствует и не находится в больнице.

— Нет, со мной все в порядке, — сказала она.

Марина Зудина — российская актриса театра и кино, народная артистка России.

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