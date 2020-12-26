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СМИ: Вдову Олега Табакова госпитализировали в Москве
Фото: www.tabakov.ru

СМИ: Вдову Олега Табакова госпитализировали в Москве

Виктория Родимкина

Общество

Вдову Олега Табакова — актрису Марину Зудину госпитализировали в одну из больниц в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112» в субботу, 26 декабря.

— Вдову Олега Табакова госпитализировали в одну из столичных больниц с вертебро-базилярной недостаточностью, — говорится в сообщении.

По данным канала, актриса плохо себя почувствовала дома, ей вызвали скорую. Медики настояли на госпитализации. Отмечается, что в больнице Зудина проведет несколько дней.

Telegram-канал «Mash» также сообщает о госпитализации Марины Зудиной. Однако, по его данным, актрисе стало плохо в салоне красоты, откуда ее и доставили в больницу.

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