«Есть планы улететь»: Асмус рассказала, как думает отпраздновать Новый год

Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус рассказала о своих планах относительно празднования предстоящего Нового года. Своими мыслями кинозвезда поделилась на странице в соцсети Instagram.

По ее словам, она уже очень ждет, когда наступит следующий, 2021 год. При этом четких планов на празднование Нового года у нее нет.

— Даже близко не представляю, что буду делать в новогоднюю ночь и где я буду. Даже — в какой стране. Есть планы улететь, даже есть билеты, но пока вообще ничего не знаю, — отметила Асмус.

Она пояснила, что в праздничную ночь точно будет рядом с близкими. Кроме того, она поинтересовалась у своих поклонников, как они планируют праздновать Новый год.

Подписчики поделились своими вариантами и планами на предстоящий праздник.

«Новый год — семейный праздник, в кругу семьи и близких»; «Скорее всего, это будет первый раз, когда я буду встречать его в одиночестве»; «Однозначно — дома с семьей. И однозначно — оливье, ведь оливье на Новый год — это святое. Дал бог оливье — даст и хороший год. Не запостил оливье, считай — не было Нового года», — написали фолловеры.

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