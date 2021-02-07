Астролог Володина рассказала, что нужно изменить каждому знаку зодиака в 2021 году

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

В 2021 году представителям каждого знака зодиака необходимо осознать, что в их жизни существует зона, в которой назрели изменения. Об этом сообщила астролог Василиса Володина.

По ее словам, Овнам нужно поменять отношение к накоплениям, а Львам — признать, что в мире есть стоящие люди, кроме них самих. В этом году Стрельцам необходимо отбросить ненужные цели.

Володина отметила, что в 2021 году Тельцам нужно изменить отношение к работе, а Девам следует быть более открытыми и начать доверять близким людям. Астролог рекомендовала Козерогам поставить новые денежные цели.

Ракам посоветовали начать учиться на чужих ошибкам, а Рыбам — упорядочить знакомства. Скорпионам нужно стать гибкими в жестких обстоятельствах. Володина заявила, что Близнецам следует начать делать выводы из прошлых проблем. Весам стоит поменять отношение к детям и творчеству. Водолеям в 2021 году рекомендовали стать оптимистами, при этом не теряя связь с реальностью, сообщает издание «Звезды и советы».

Володина подчеркнула, что самые масштабные изменения в 2021 году будут переживать Близнецы, Тельцы, Водолеи и Стрельцы.

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