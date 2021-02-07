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Генерал США заявил об отставании американского ядерного арсенала от российского
Фото: flickr.com / Kārlis Dambrāns

Генерал США заявил об отставании американского ядерного арсенала от российского

Кирилл Николаев

Армия

Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США генерал Джек Кин заявил о серьезных недостатках в ядерном арсенале страны. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

По его словам, США отстают от России в модернизации ядерного вооружения, хотя размеры арсеналов двух стран совпадают в соответствии с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Москва завершает десятилетнюю программу улучшения ядерного оружия, а у Вашингтона оно находится в плохом состоянии.

Кин отметил, что Штаты отстают от России и Китая в средствах, которые предназначены для неядерного конфликта. США следует увеличить число наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет, а также улучшить обычные вооружения.

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ядерное оружиеРоссияСША
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