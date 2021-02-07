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Минобороны РФ показало полет бомбардировщика Ту-95МС из ядерной триады
Фото: Минобороны РФ

Минобороны РФ показало полет бомбардировщика Ту-95МС из ядерной триады

Юлия Ямпольская

Армия

Видео учебного полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС появилось в Сети. Его опубликовало Министерство обороны РФ на своем YouTube канале в воскресенье, 7 февраля.

Уточняется, что летчики совершили полет в заданном районе в условиях непогоды. Учение прошло в Амурской области, рассказали в ведомстве.

Бомбардировщик Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады РФ, способный нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности, а также поражать цели в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

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Министерство обороны РФРоссияАмурская область
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