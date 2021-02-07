Один человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы
Россия, Москва, Солнцевский проспект, 7к1 Карта всех событий
Пожар возник в жилом доме на западе столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили на сайте МЧС России по Москве.
Инцидент произошел по адресу Солнцевский проспект, дом 7, корпус 1. Возгорание возникло в одной из квартир на девятом этаже. Из горевшего помещения были спасены пять человек. Они переданы медикам. Один человек погиб.
Пожарные ликвидировали возгорание.
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