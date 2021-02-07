Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юге Москвы
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий
Пожарные ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на юге столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС России по Москве.
Пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Возгорание ликвидировано на площади 1000 квадратных метров.
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости.
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