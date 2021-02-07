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Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юге Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Пожарные ликвидировали возгорание в ангаре на юге Москвы

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий

Пожарные ликвидировали возгорание в металлическом ангаре на юге столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, рассказали в пресс-службе МЧС России по Москве.

Пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Возгорание ликвидировано на площади 1000 квадратных метров.

В результате инцидента никто не пострадал, сообщает РИА Новости.

пожар в ангаре на Варшавском шоссе / Видео: Агентство городских новостей «Москва»

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