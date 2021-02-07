Вертолеты МАЦ сбросили 125 тонн воды при тушении пожара в ангаре на юге Москвы

Фото: Денис Воронин/ АГН «Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий

Вертолеты Московского авиационного центра (МАЦ) сбросили 125 тонн воды в ходе тушения пожара в ангаре на юге столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) Москвы.

Отмечается, что два вертолета МАЦ выполнили 25 сливов воды при ликвидации огня. В общей сложности на очаг возгорания сброшено 125 тонн воды. Третий вертолет пока не вылетал на место инцидента, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные находятся на месте происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Позднее выяснилось, что площадь возгорания в металлическом ангаре возросла до тысячи квадратных метров. Пожарным удалось локализовать возгорание.

пожар в ангаре на Варшавском шоссе / Видео: Агентство городских новостей «Москва»

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