Площадь пожара в ангаре на юге Москвы выросла до тысячи квадратных метров

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий

Площадь возгорания в металлическом ангаре на юге столицы возросла до тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили на сайте МЧС России по Москве.

Инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные находятся на месте происшествия и пытаются ликвидировать возгорание.

Дальнейшая информация уточняется.

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