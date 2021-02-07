Площадь пожара в ангаре на юге Москвы выросла до тысячи квадратных метров
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий
Площадь возгорания в металлическом ангаре на юге столицы возросла до тысячи квадратных метров. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили на сайте МЧС России по Москве.
Инцидент произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные находятся на месте происшествия и пытаются ликвидировать возгорание.
Дальнейшая информация уточняется.
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