Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы ограничили из-за пожара
Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий
Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра столицы ограничено до трех рядов из-за пожара. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Отмечается, что из-за пожара движение затруднено на два километра.
Напомним, пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные находятся на месте происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Позднее выяснилось, что площадь возгорания в металлическом ангаре возросла до тысячи квадратных метров.
Читайте также: Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы