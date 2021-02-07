Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра Москвы ограничили из-за пожара

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе Карта всех событий

Движение по Варшавскому шоссе в сторону центра столицы ограничено до трех рядов из-за пожара. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что из-за пожара движение затруднено на два километра.

Напомним, пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные находятся на месте происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Позднее выяснилось, что площадь возгорания в металлическом ангаре возросла до тысячи квадратных метров.

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