Два вертолета привлекли для тушения пожара в ангаре на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 37Ак1 Карта всех событий

Два вертолета Ка-32 МАЦ тушат пожар в металлическом ангаре на юге столицы. Об этом в воскресенье, 7 февраля, сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Также на место пожара выехала пожарная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ.

Напомним, пожар произошел по адресу Варшавское шоссе, дом 37а, корпус 1. Пожарные находятся на месте происшествия и пытаются ликвидировать возгорание. Позднее выяснилось, что площадь возгорания в металлическом ангаре возросла до тысячи квадратных метров.

Видео: Telegram-канал «МЧС России»

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