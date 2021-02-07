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«Не пускаю в свой мир»: Киркоров объяснил, почему не нашел новую домработницу
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

«Не пускаю в свой мир»: Киркоров объяснил, почему не нашел новую домработницу

Кирилл Николаев

Звезды

Певец Филипп Киркоров в 2020 году уволил работавшую у него много лет домработницу Людмилу Дороднову. Он считает, что женщина получила достойное пособие.

— Ей дали солидную сумму денег при увольнении, которая обеспечит ее жизнь на ближайшие десять лет. Такая сумма денег на дороге не валяется, — заявил Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!».

Артист рассказал, что не стал искать домработнице замену, так как он избирателен в выборе своего окружения.

— Я практически никого не пускаю в свой мир. Ко мне попасть в команду и в мой круг людей сегодня невозможно, — добавил Киркоров.

Он отметил, что в настоящее время пользуется старыми людьми и связями.

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Филипп Киркоровдомработницапевец
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