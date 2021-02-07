Дмитрий Дюжев досрочно покинул проект «Танцы со звездами»

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Актер Дмитрий Дюжев был вынужден досрочно покинуть шоу «Танцы со звездами» из-за болезни. Об этом сообщил ведущий проекта Андрей Малахов в эфире телеканала «Россия-1».

Дюжев выступал в шоу в паре с мастером спорта по спортивным бальным танцам Марией Смольниковой. В ходе нового выпуска актер вышел на связь с членами жюри. Они пожелали ему скорейшего выздоровления. Чем именно болен Дюжев, не сообщается.

До болезни актер часто публиковал на своей странице в Instagram анонсы следующих выпусков шоу. Он показывал поклонникам наброски сценических костюмов.

Читайте также: «Не пускаю в свой мир»: Киркоров объяснил, почему не нашел новую домработницу