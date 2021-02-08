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Четыре человека погибли при сходе снежной массы с крыши здания в Алтайском крае
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Четыре человека погибли при сходе снежной массы с крыши здания в Алтайском крае

Виктория Родимкина

Происшествия

Четыре человека погибли и трое пострадали после схода снежной массы с крыши зернохранилища в селе Смазнево Заринского района Алтайского края. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона в понедельник, 8 февраля.

Уточняется, что в результате схода снега с крыши зернохранилища под завалами оказались восемь человек, четверо из них погибли. Один пострадавший нуждается в медицинской помощи.

На место случившегося были направлены три бригады скорой помощи. Одного пострадавшего вывезли в Заринск. Остальные выжившие отказались от госпитализации.

Правительственный Telegram-канал «Ленина, 59» рассказал, что двое пострадавших получили телесные повреждения средней степени тяжести, один — легкой, а еще один человек не пострадал.

На место ЧП выехали начальник ГУ МЧС Алтайского края и замгубернатора Александр Лукьянов.

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