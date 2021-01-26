Еще одного сотрудника администрации Норильска задержали по делу о сходе лавины

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Полиция задержала еще одного сотрудника администрации Норильска по делу о халатности после схода лавины. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Республике Хакасия во вторник, 26 января.

Уточняется, что по делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть троих человек, задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска.

В пресс-службе пояснили, что подозреваемый в мае 2019 года проверял земельный участок в районе комплекса «Гора Отдельная», где ранее 45-летний мужчина незаконно построил дом. Сотрудник администрации подписал документ с ложными сведениями о том, что земельный участок свободен от застройки.

— Неисполнение фигурантами своих должностных обязанностей привело к тому, что 8 января 2021 года самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, травмы получил 14-летний подросток, — уточнили в ведомстве.

В СК добавили, что будет подано ходатайство о помещении подозреваемого под домашний арест.

Ранее по этому делу уже был задержан главный специалист отдела муниципального контроля администрации Норильска.

Сход лавины под Норильском

8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» сошла лавина. В результате погибли три человека. Также пострадали два человека, среди них 15-летний подросток, получивший множественные переломы и обморожение.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Прокуратура начала проверку на месте ЧП. В субботу, 9 января, МЧС сообщило о завершении поисково-спасательной операции.

Позднее стало известно, что сотрудника Единой дежурной диспетчерской службы Норильска Игоря Вакуленко отправили под домашний арест в рамках дела о сходе лавины.

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