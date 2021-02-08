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«Русская»: Волочкова поделилась архивными балетными фото
Фото: instagram.com/volochkova_art/

«Русская»: Волочкова поделилась архивными балетными фото

Анастасия Колоскова

Звезды

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в соцсетях архивные фотографии из своей юности. Звезда показала, как танцует на сцене номер на музыку Петра Чайковского.

На черно-белых снимках балерина запечатлена в балетной пачке и кокошнике. Она пометила публикацию хештегами «зима», «радость», «любовь», «красота».

— «Русская», — подписала снимок балерина.

Традиционно Волочкова не оставила подписчикам возможности прокомментировать снимки. Однако за первые сутки публикация получила больше четырех тысяч лайков. Среди тех, кто оценил образ балерины, отметились и многие коллеги Волочковой по шоу-бизнесу, включая музыканта Игоря Николаева.

Напомним, балерина выступала на сцене Мариинского и Большого театров. В настоящее время она занимается собственными проектами. Среди последних — «Балерина в зазеркалье цирка».

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Анастасия Волочковафото в InstagramБалет
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