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«Там нет любви!»: психолог предрек браку Авербуха и Арзамасовой скорый конец
Илья Авербух и Лиза Арзамасова поженились в декабре 2020 года / Фото: youtube.com

«Там нет любви!»: психолог предрек браку Авербуха и Арзамасовой скорый конец

Юлия Курганова

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В конце 2020 года 25-летняя актриса Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего фигуриста и продюсера Илью Авербуха. Многие поклонники пожелали счастья супругам. Нашлись и критики такого союза из-за большой разницы в возрасте в паре. Доктор психологических наук, профессор Борис Хигир считает, что брак знаменитостей будет недолгим из-за проблем в интимных отношениях.

— Там нет любви! Авербух взял неопытную женщину, и никакого фейерверка у них в спальне не будет, уж поверьте. А неудовлетворенность — это беда для женщины, — сообщил он в интервью изданию «Собеседник».

Специалист уверен, что Арзамасова вышла замуж за спортсмена только ради финансовой надежности. Вместе с тем по чертам лица и голосу Авербуха психолог определил, что он плохой любовник. Кроме того, у фигуриста есть борода, которую, по словам Хигира, отращивают неуверенные в себе мужчины. А тонкая верхняя губа говорит о способности влюблять в себя доверчивых женщин.

По мнению психолога, рядом с молодой артисткой должен быть уверенный в себе мужчина, который не связан с миром искусства.

В своих рассуждениях специалист пришел к выводу, что брак Авербуха и Арзамасовой обречен на развод. Возможно, у пары родится ребенок, но счастья в этом союзе не будет, подчеркнул психолог.

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