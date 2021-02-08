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Мужчина украл куртку у клиента парикмахерской в центре Москвы
Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Мужчина украл куртку у клиента парикмахерской в центре Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Чистопрудный бульвар, 9с1Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который похитил из помещения парикмахерской верхнюю одежду одного из посетителей. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в парикмахерской, расположенной на Чистопрудном бульваре, дом 9, строение 1. Отмечается, что молодой человек схватил с вешалки в зоне ожидания черную кожаную куртку на меховом подкладе и выбежал на улицу.

Попытки администратора его остановить не имели результата. Прибывшие по вызову полицейские по горячим следам задержали 22-летнего мужчину и доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

Уточняется, что стоимость похищенной одежды владелец оценил в 50 тысяч рублей.

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одеждаполицияпохищение
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