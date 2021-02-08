Мужчина украл куртку у клиента парикмахерской в центре Москвы

Фото: Александр Казаков, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Чистопрудный бульвар, 9с1 Карта всех событий

Сотрудники полиции задержали молодого человека, который похитил из помещения парикмахерской верхнюю одежду одного из посетителей. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в парикмахерской, расположенной на Чистопрудном бульваре, дом 9, строение 1. Отмечается, что молодой человек схватил с вешалки в зоне ожидания черную кожаную куртку на меховом подкладе и выбежал на улицу.

Попытки администратора его остановить не имели результата. Прибывшие по вызову полицейские по горячим следам задержали 22-летнего мужчину и доставили его в отделение для дальнейшего разбирательства.

Уточняется, что стоимость похищенной одежды владелец оценил в 50 тысяч рублей.

Читайте также: Неизвестный украл у москвича телефон и списал с его счета два миллиона рублей