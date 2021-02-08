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Неизвестный украл у москвича телефон и списал со счета два миллиона рублей
Фото: pixabay / fsHH

Неизвестный украл у москвича телефон и списал со счета два миллиона рублей

Юлия Курганова

Происшествия

Неизвестный украл у москвича смартфон и через приложение списал с его банковского счета свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.

Специалист одной из компаний сообщил в отделение полиции о краже мобильного телефона и денег с банковского счета. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 6 февраля в период с 4:43 по 10:20 неизвестный, воспользовавшись похищенным телефоном через приложение похитил с банковского счета средства в сумме 2 миллионов 177 тысяч 235 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», передает агентство «Москва».

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