Неизвестный украл у москвича телефон и списал со счета два миллиона рублей
Неизвестный украл у москвича смартфон и через приложение списал с его банковского счета свыше двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по столице.
Специалист одной из компаний сообщил в отделение полиции о краже мобильного телефона и денег с банковского счета. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 6 февраля в период с 4:43 по 10:20 неизвестный, воспользовавшись похищенным телефоном через приложение похитил с банковского счета средства в сумме 2 миллионов 177 тысяч 235 рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража», передает агентство «Москва».
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