Астролог Володина объяснила, чем поможет текущая ретроградность Меркурия

Фото: instagram.com/vasilisa.volodina

Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, почему именно нынешняя ретроградность Меркурия очень важна.

По ее словам, Меркурий на данный момент ретрограден в Водолее и призывает всех проверить на прочность старые шаблоны и стандарты. При этом сломанные стандарты необходимо выбросить, а годные — сохранить. Астролог отметила, что сейчас важно «подмести полы, стряхнуть пыль» с уставшего мозга.

Это особенно важно сделать на данном этапе, так как весной и летом будут ретроградны Юпитер и Сатурн, которые также «повернут обратно в Водолее».

— А это уже не легкая уборочка, это мощный клининг, возможно, меняющий постановку жизненных целей в принципе, — пояснила Володина.

По словам астролога, в жизни могут происходить небольшие заминки, к которым необходимо отнестись серьезно. Весной начнутся уже более мощные препятствия, добавила телеведущая в соцсети Instagrаm.

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