Пропавшую в горах Чечни группу из 14 человек нашли спустя сутки

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Группу из 14 человек, которая ранее пропала в горах Сунженского района Чечни, удалось обнаружить спустя сутки после потери связи. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в понедельник, 8 февраля.

— Ушедшая группа в лес вышла в районе села Аршты, — передает сообщение РИА Новости.

Ранее стало известно, что 14 местных жителей рано утром отправились на сбор черемши, вскоре связь с ними была утеряна. В МЧС сообщили, что пропавших разыскивали спасатели, пожарные, сотрудники полиции и волонтеры.

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