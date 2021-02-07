Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трое детей провалились под лед в Воронежской области
Фото: pixabay.com

Трое детей провалились под лед в Воронежской области

Юлия Курганова

Происшествия

Три ребенка провалились под лед в селе Гнилом Воронежской области, одного из них унесло течением. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, представитель экстренных служб региона.

Инцидент случился на реке Тихая Сосна. Двое детей, провалившихся под лед, смогли выбраться самостоятельно, одного унесло течением.

В настоящее время ведутся поиски, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что столичный полицейский оказал помощь водителю провалившегося под лед снегохода. Полицейский в свой выходной день вместе с родственниками отдыхал в Истринском районе Московской области. Старший сержант полиции, проезжая мимо реки Истра, увидел съехавший под лед снегоход и его водителя, который стоял на льду береговой линии реки.

Читайте также: Провалившегося под лед мужчину спасли в Подмосковье

провалились под леддетиВоронежская область
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте