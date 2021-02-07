Трое детей провалились под лед в Воронежской области

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Три ребенка провалились под лед в селе Гнилом Воронежской области, одного из них унесло течением. Об этом сообщил в воскресенье, 7 февраля, представитель экстренных служб региона.

Инцидент случился на реке Тихая Сосна. Двое детей, провалившихся под лед, смогли выбраться самостоятельно, одного унесло течением.

В настоящее время ведутся поиски, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что столичный полицейский оказал помощь водителю провалившегося под лед снегохода. Полицейский в свой выходной день вместе с родственниками отдыхал в Истринском районе Московской области. Старший сержант полиции, проезжая мимо реки Истра, увидел съехавший под лед снегоход и его водителя, который стоял на льду береговой линии реки.

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