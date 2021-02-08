Названы три женских имени, которые являются наиболее приятными для мужчин

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Женские имена могут вызывать у мужчин приятные ассоциации, а могут и отталкивать. Так, например, обладательницу имени Тамара принято считать слишком волевой, а «мягкие» имена, такие как Ксения, наоборот, будут притягивать мужчин.

Эксперты назвали три женских имени, которые являются наиболее приятными для мужчин.

Первое — Алиса. Это имя ассоциируется с некой легкостью, загадочностью и таинственностью. Алисы часто многогранные личности. Они способны на смелые, отчаянные поступки.

— Алиса очень коммуникабельна, поэтому познакомиться и произвести на мужчину должное впечатление ей не составит труда, — отметили специалисты.

К приятным для мужчин именам также относится Елена. Мягкое звучание придает ему очарования. Елена долго сможет оставаться загадкой для своего молодого человека. Она добрая, сострадательная девушка, которая всегда сможет прийти на помощь.

Преувеличенно милым кажется имя Олеся. Но его обладательница способна пережить любые трудности. Она очень преданный человек и однолюб. Но открывается она своему партнеру не сразу. Девушке с таким именем нужно некоторое время для того, чтобы начать доверять избраннику.

Олеси часто являются хорошими хозяйками, пишет Femmie.ru.

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