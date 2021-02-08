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Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе
Фото: Pixabay/klimkin

Два автомобиля столкнулись на Киевском шоссе

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, поселение Филимонковское, Киевское шоссе, 30-й километрКарта всех событий

В районе 30-го километра Киевского шоссе произошла авария. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс.Оперативно» в понедельник, 8 февраля.

— В районе 30-го километра Киевского шоссе столкнулись два автомобиля, — говорится в сообщении.

Движение транспорта было затруднено на 1,6 километра, было перекрыто три полосы из пяти. На данный момент проезжая часть свободна.

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Киевское шоссеаварииДТП
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