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Депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко задержали в Саратове
Фото: Дневник депутата / YouTube

Депутата облдумы от КПРФ Николая Бондаренко задержали в Саратове

Виктория Родимкина

Происшествия

Депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николая Бондаренко задержала полиция. Об этом сообщила депутат Госдумы, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова в понедельник, 8 февраля.

По ее словам, информации о задержании пока немного.

— Известно только, что полицейские ждали Николая в подъезде, — написала депутат в своем Telegram-канале.

Ольга Алимова уточнила, что в отношении депутата возбуждено дело по статье 20.2 пункт 5. Судебное заседание планируется провести 8 февраля.

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