Адвокат бывшего схимонаха Сергия заявила, что он готов дать показания

Фото: Пресс-служба Басманного суда Москвы

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов), который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ, готов к даче показаний. Об этом заявила адвокат Романова Светлана Герасимова.

Она отметила, что ее подзащитный ожидает полного решения церковного суда об отлучении его от церкви для того, чтобы ясно сформулировать свою позицию.

— Данное решение является основой того, что он якобы действовал незаконно. Получается, мы сейчас не даем показаний, пока нам не вручат соответствующий документ, чтобы сформулировать свою позицию, — заявила Светлана Герасимова, пояснив, что им выдали только резолютивную часть решения.

По словам адвоката, решение Басманного суда столицы, который признал законными действия следователя при задержании, будет обжаловано, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что бывшего схимонаха Сергия перевели в следственный изолятор № 4.

СПРАВКА «ВМ»

Бывший схимонах Сергий (в миру — Николай Романов) стал известен после высказываний об отрицании коронавирусной инфекции, а также о якобы массовом чипировании людей с помощью вакцины, «которая для многих будет смертельной».

В начале июля суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за такие высказывания, в результате Романова оштрафовали на 90 тысяч рублей.

Екатеринбургская епархия обратилась в суд Свердловской области для признания права собственности на Среднеуральский монастырь. Была назначена экспертиза монастыря, а также были приняты меры по запрету проживающим в монастыре лицам препятствовать доступу экспертов на территорию храма и их деятельности.

29 декабря Басманный суд Москвы арестовал бывшего схимонаха Сергия до 28 февраля 2021 года. В отношении него возбудили уголовное дело по трем статьям: «Склонение к самоубийству», «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и «Самоуправство».

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