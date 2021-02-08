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Более сотни детских садов, школ и поликлиник появятся за три года в ТиНАО
Фото: Smirnov Nikita

Более сотни детских садов, школ и поликлиник появятся за три года в ТиНАО

Анастасия Колоскова

Город

В ближайшие три года в ТиНАО построят 96 школ и детских садов, а также 15 станций скорой помощи, поликлиник и больничных корпусов. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Он уточнил, что строительство 2/3 объектов возьмут на себя инвесторы.

По словам Владимира Жидкина, потребность в объектах социального обеспечения появилась на этой территории в связи с активным жилищным строительством.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщал, что, согласно генплану развития территорий новой Москвы, до 2035 года здесь построят 320 новых детских садов, 170 школ и 125 объектов здравоохранения.

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ТиНАОглава Департамента развития новых территорий Владимир ЖидкинНовая Москва
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