Синоптики предупредили москвичей о рекордном снегопаде в конце недели

Фото: «Вечерняя Москва»

К концу рабочей недели на столицу обрушится сильнейший снегопад. Об этом свидетельствуют данные синоптиков.

Снегопад принесет южный циклон, который придет на смену арктического антициклона. Уточняется, что снег начнется уже ночью в пятницу, 12 февраля, и будет идти вплоть до воскресенья, 14 февраля.

За пару дней в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков, а снежный покров вырастет на 20 сантиметров. В итоге высота сугробов в столице местами превысит 50 сантиметров.

Помимо снегопада ожидается порывистый ветер, ухудшение видимости и заносы на дорогах, сообщают «Метеоновости».

Добавляется, что вторник, 9 февраля, может стать самым холодным днем в столице с начала зимы. Ночью синоптики прогнозируют до 25 градусов мороза.

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