Составлен список наиболее опасных объектов космического мусора на орбите Земли

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Ученые составили список наиболее опасных объектов космического мусора на околоземной орбите. Исследование провел международный научный коллектив с участием профессора Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Владимира Асланова.

По словам ученых, устранение мусора является приоритетной задачей в освоении космоса. Она может быть реализована уже в ближайшие годы.

Владимир Асланов отметил, что в космосе встречаются отработанные элементы космической техники. Они либо сжигаются в атмосфере, либо уводятся на безопасные орбиты захоронения. Но на орбите все еще находятся 25 тысяч запущенных ранее крупных объектов и миллионы мелких частиц, которые движутся со скоростью до 15 километров в секунду.

Избыток мусора на орбите становится глобальным вызовом, который угрожает работе интернета и спутниковых систем. Для решения этой проблемы ученые из России, США, Китая, Японии, Германии, Италии и Франции объединили свои усилия.

Так, специалисты выделили четыре основных фактора опасности мусорных объектов — масса, частота встреч, время жизни на орбите и близость к работающим спутникам.

— Теперь у мирового сообщества есть надежный список из 50 объектов, устранение которых должно быть в приоритете, — пояснил Владимир Асланов.

Ученые продолжат составлять базу опасных объектов на околоземной орбите, учитывая варианты их возможного устранения. Результаты исследования разместили в журнале Acta Astronautica.

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