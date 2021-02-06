Тяжелую ракету «Ангара» доставят в Москву для завершения наземных испытаний

Фото: twitter.com/roscosmos

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Модули тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» отправят из Омска в Москву для завершения специальных наземных проверок. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу, 6 февраля.

— Ракетные модули тяжелой «Ангары» отправляются из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева, — написал он в своем Telegram-канале.

Дмитрий Рогозин также сообщил, что в этом году планируется провести не менее двух пусков одной тяжелой и одной легкой «Ангары» в рамках испытаний. Это будет сделано для того, чтобы подтвердить высокие технические характеристики ракеты, добавил глава госкорпорации.

Фото: Telegram-канал Дмитрия Рогозина

Ранее в Роскосмосе заявили, что проведут многомесячный эксперимент по имитации полета на Луну. При этом Дмитрий Рогозин сообщил, что милитаризация Луны и лунных исследований недопустима. Так он отреагировал на сообщения о возможном сотрудничестве Пентагона с американскими организациями в области освоения космоса.

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