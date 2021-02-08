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Ветеринар рассказал, как правильно выгуливать собак в морозную погоду
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ветеринар рассказал, как правильно выгуливать собак в морозную погоду

Елена Фролова

Животные

Ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков рассказал, каких правил нужно придерживаться во время выгула собак в морозную погоду. Об этом сообщает «Москва 24».

— Собаки хорошо переносят холод до минус десяти градусов по Цельсию. Однако в пределах от минус десяти до минус 20 градусов лучше гулять, как можно реже. В целом исключить прогулки рекомендуется при минус 30 градусах, — отметил Шеляков.

По словам ветеринара, в первую очередь у собак замерзают лапы.

— Для того, чтобы придать шерсти и коже водоотталкивающие свойства, чаще всего используют мази на основе жидкого парафина, кремы, можно жидкий парафин, — уточнил ветеринар.

При этом он добавил, что у защитных мазей есть один недостаток — они могут приклеивать к себе загрязнения, поэтому после прогулки нужно делать гигиеническую чистку лап. При сильной морозной погоде лучше, чтобы питомец выходил на улицу в специальной обуви. Также не нужно пренебрегать верхней одеждой. По мнению эксперта, нужно обратить внимание и на длительность прогулки.

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