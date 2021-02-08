Зоогостиницы начали спасать животных, чьи хозяева заболели коронавирусом

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Столичные зоогостиницы начали принимать животных, оставшихся без присмотра из-за того, что их хозяева оказались в реанимации или скончались от COVID-19. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на владелицу одной из таких гостиниц для домашних питомцев Зою Кофтаенко.

— Во время пандемии коронавирусной инфекции появились случаи, когда умирает хозяин, а коллеги либо родственники устраивают животное на время в гостиницу, пока ищут ему нового хозяина, — рассказала Кофтаенко.

Кроме того, по ее словам, бывают случаи, когда приходится отлавливать животных в пустой квартире, потому что владельца увезли в реанимацию из-за осложнений с коронавирусом. Кошку или собаку могут закрыть в опечатанной квартире. Для того чтобы забрать питомца, требуется присутствие участкового и представителя Жилищно-эксплуатационного управления (ЖЭУ).

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