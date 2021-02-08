За сутки в России выявили 15 916 новых случаев коронавируса
В России за минувшие сутки выявлено 15 916 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 8 февраля.
За последние 24 часа случаи инфекции зафиксированы в 85 регионах России. Из них 10 процентов не имели клинических проявлений заболевания. За сутки скончались от COVID-19 407 человек, выздоровели — 15 881 пациент.
Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Москве — 1728. Также большое число заболевших зафиксировано в Санкт-Петербурге и Московской области.
За все время пандемии в России зафиксировано 3 983 197 случаев коронавируса. Всего умерли от инфекции 77 068 человек, вылечились от коронавируса 3 472 091 человек.
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