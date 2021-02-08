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Минздрав сократил перечень лекарств для лечения COVID-19
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минздрав сократил перечень лекарств для лечения COVID-19

Виктория Родимкина

Здоровье

Министерство здравоохранения РФ сократило список лекарств, необходимых для лечения коронавируса. Так, в перечне значатся пять препаратов для взрослых, в предыдущей версии рекомендаций было указано шесть наименований.

— Список возможных к назначению лекарственных средств для лечения COVID-19 у взрослых: «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН α», «Умифеновир», — говорится в рекомендации.

Все эти лекарства противопоказаны беременным. Им можно принимать только рекомбинантный ИФН-α2b.

Помимо этого, в рекомендациях уточняется, что антибактериальная терапия должна назначаться только при наличии убедительных признаков присоединения бактериальной инфекции. Также сообщается, что усовершенствованы схемы лечения пациентов в амбулаторных и стационарных условиях. Методы лечения зависят от тяжести течения COVID-19, сообщается на сайте Минздрава.

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