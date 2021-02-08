Здание картинной галереи возведут на севере Москвы

Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Бутырская улица, 1 Карта всех событий

На севере Москвы появится здание картинной галереи. Решение об этом приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города Москвы.

Новый культурный объект расположится по адресу Бутырская улица, владение 1.

По словам председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой, на указанном участке планируется возвести здание общей площадью около четырех тысяч 440 квадратных метров. Она уточнила, что права на участок принадлежат Московской государственной картинной галерее Василия Нестеренко.

Уточняется, что на данный момент на территории в 0,18 гектара находится неиспользуемое здание площадью около 1280 квадратных метров, которое демонтируют, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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