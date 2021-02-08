«Они рядом всегда»: Рита Дакота рассказала о женской дружбе

Фото: youtube.com / PEOPLETALK TV

Певица Рита Дакота рассказала поклонникам о своем отношении к женской дружбе. Мыслями на эту тему она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Так, по словам исполнительницы, в школе она общалась только с мальчиками, которые и прозвали ее Дакотой. Кроме того, артистка отметила, что избегала девочек осознанно. Но, став старше, поняла, что отсутствие подруг не является предметом для гордости.

— Если тебе претит женское окружение — это звоночек, покопать в себе да повыискивать, где же у тебя сломано и почему ты так отрицаешь свою природу. Найти подруг сегодня — это дар, роскошь, — уточнила певица.

Она рассказала, что именно общение с девушками дает ей энергию и поддержку.

— Они рядом всегда. Через года и расстояния. На коне я или разбита в мелкие осколки. Мои подруги — вот что неизменно годами, как бы жизнь ни крутила, — отметила Дакота.

В женской дружбе исполнительница чувствует силу и опору, заключила она.

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