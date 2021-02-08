Женщина убила свою двухлетнюю внучку в Оренбургской области

Фото: Пресс-служба ГУ СК РФ по Оренбургской области

В Орске Оренбургской области полиция задержала 60-летнюю женщину по подозрению в убийстве ее двухлетней внучки. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области в понедельник, 8 февраля.

Уточняется, что тело ребенка с множественными колото-резаными ранами нашли в ночь на понедельник, 8 февраля, на улице около подъезда жилого дома. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Подозреваемая в убийстве ребенка женщина задержана. По данным следователей, она напала на внучку с ножом в состоянии алкогольного опьянения, добавили в ведомстве.

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